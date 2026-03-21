Influencer Mr. Stiven habría disparado un arma en persecución en Medellín: autoridades investigan

Medellín

El influencer Stiven Tangarife Caicedo, conocido en redes sociales como Mr. StivenTc, nuevamente está en el centro de la polémica tras quedar grabado realizando una persecución a alta velocidad y presuntamente disparar un arma mientras conducía una motocicleta en Medellín.

Los hechos ocurrieron en la avenida Las Palmas, uno de los corredores viales más transitados de la ciudad. En las imágenes se observa cómo otro hombre lo increpa, haciendo referencia a otras figuras públicas como Westcol y Bleesd. En el cruce de palabras, el creador de contenido habría sacado un arma de fuego para hacer un disparo contra el suelo, antes de huir a alta velocidad.

El concejal de Medellín, Andrés Tobón, pidió a las autoridades adelantar acciones legales ante el comportamiento del influencer, calificándolo como un riesgo para la seguridad ciudadana.

“Es hora de que la policía y la fiscalía actúen. No puede ser. Vamos a denunciarlo por una presunta tenencia de porte ilegal de arma de fuego”, indicó Tobón.

Por ahora, las autoridades adelantan verificaciones del caso, aunque no se ha realizado aún una denuncia formal.

Antecedentes de Mr. Stiven

No es la primera vez que Mr. Stiven se ve envuelto en polémica por compartamientos inapropiados y violentos en Medellín. En junio del 2025, el influencer protagonizó otro escándalo durante un operativo de control en la misma vía de Las Palmas.

En esa ocasión, el entonces secretario de Movilidad, Mateo González, denunció haber recibido amenazas de muerte en redes sociales al haber inmovilizado el vehículo del creador de contenido durante un retén contra piques ilegales.

El procedimiento terminó con la inmovilización de dos carros, ocho motocicletas y la imposición de 26 comparendos por distintas infracciones, entre ellas la alteración de sistemas de escape, sancionada por la denominada “Ley Antirruido”.