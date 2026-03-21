Ibagué celebró el Día Nacional de la Música Colombiana

Ibagué

A través de la ley 851 de 2023 no solo se rindió homenaje a la música colombiana, también se declaró patrimonio cultural y artístico de la Nación al Festival Nacional de la Música Colombiana y Concurso Nacional de Duetos “Príncipe de la Canción”, que realiza desde hace 40 años la Fundación Musical de Colombia.

Precisamente cada año en el marco del Festival Nacional de la Música Colombiana, se realiza la tradicional serenata en el Cementerio San Bonifacio de Ibagué en homenaje al dueto musical Garzón y Collazos, uno de los actos más emblemáticos y significativos de esta celebración cultural que enaltece las raíces sonoras del país.

“La memoria no la guardan solo las tumbas, la memoria la guarda el pueblo. La música de Garzón y Collazos no morirá mientras haya un corazón, una cuerda que resuene y nuevas generaciones que la sigan cantando”, aseguró Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué.

La jornada que contó con las presentaciones de la Coral Musical y la Gran Rondalla Colombiana, incluyó una oración y las tradicionales ofrendas florales, así como la entrega de una placa en homenaje al legado inmortal del dueto ibaguereño por preservar las raíces y enaltecer la identidad tolimense, en un ambiente solemne que se transformó en una expresión colectiva de memoria y tradición.

De igual manera, se realizó la entrega de una placa de reconocimiento a Alfonso Gómez Méndez, presidente emérito de la Fundación Musical, por su destacada labor. Mientras, Doris Morera de Castro lideró un homenaje especial a Carlos Garzón y Alfredo Collazos, quienes continúan el legado musical desde la entidad.

“Mantener vivas estas tradiciones es fundamental para preservar nuestra identidad cultural y fortalecer el legado musical que ha posicionado a Ibagué como referente nacional”, expresó Mauricio Hernández Cala, secretario de Cultura.

Desde 1987, esta serenata ha reunido a destacados intérpretes de la música andina que, entre tiples, guitarras y voces, llenan de vida el cementerio con bambucos, pasillos y otros géneros tradicionales. Aunque en sus inicios este acto marcó el nacimiento del festival, hoy hace parte de una programación diversa que, ha consolidado este encuentro como uno de los más importantes del país, enriquecido por la participación de solistas, duetos, cuartetos y agrupaciones de distintas regiones, proyectando año tras año el talento y la diversidad musical que han posicionado a Ibagué como referente musical de Colombia.