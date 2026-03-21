Hacinamiento supera el 127% en CDT de Neiva pese a que descartan brote de tuberculosis

Centro de Detención Transitoria El Castillo presenta hacinamiento del 127%, según la Personería de Neiva.

Aunque la Secretaría de Salud de Neiva descartó la existencia de nuevos casos de tuberculosis en el Centro de Detención Transitoria (CDT) El Castillo, la situación de hacinamiento en estos espacios mantiene encendidas las alertas entre las autoridades.

De acuerdo con la entidad, tras la verificación en el sistema SIVIGILA y reportes de las IPS, no hay evidencia de nuevos contagios. Sin embargo, dos personas diagnosticadas desde el año anterior continúan en tratamiento, lo que habría generado confusión en la comunidad.

Las autoridades explicaron que la tuberculosis requiere procesos médicos prolongados, con controles constantes, y que periódicamente se realizan jornadas de tamizaje sin que se haya confirmado brote alguno.

No obstante, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, advirtió que el problema de fondo está en las condiciones de hacinamiento en los centros de detención transitoria.

Según el funcionario, actualmente hay 266 personas privadas de la libertad en estos espacios. Solo en el CDT El Castillo, cuya capacidad es de 237 personas, se reportan 279 detenidos, lo que representa un hacinamiento del 127%.

La situación es aún más crítica en el centro de detención femenino en las antiguas bodegas de Alpina, donde 29 mujeres permanecen en un espacio habilitado para aproximadamente 15, alcanzando un 187% de sobreocupación.

El personero señaló que esta problemática ha sido reiterativa y que ya ha sido expuesta en mesas penitenciarias, donde se busca que las autoridades competentes gestionen soluciones urgentes.

Además, indicó que, aunque se realizan acciones de prevención en salud en articulación con las autoridades sanitarias, persisten fallas estructurales en la atención médica de las personas privadas de la libertad, especialmente en los detenidos sindicados.

La Personería insiste en que el hacinamiento, sumado a las dificultades del sistema de salud, incrementa los riesgos sanitarios dentro de estos centros, pese a que actualmente no exista un brote activo de tuberculosis.