Ejército desmantela “escuela de drones” en el Sur de Bolívar

Bajo el más absoluto silencio y tras 12 días de movimientos sigilosos entre la espesa selva, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 asestaron uno de los golpes más contundentes contra el Clan del Golfo en lo que va del año. La misión, ejecutada mediante un asalto aéreo de precisión en la vereda Caño Doradas, terminó con el desmantelamiento de un sofisticado centro de instrucción de explosivos y drones.

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El objetivo era la subestructura ‘Édgar Madrid Benjumea’, que había convertido esta zona estratégica en un campo de entrenamiento para ataques tecnológicos. Tras fuertes combates, la ofensiva dejó como saldo tres presuntos integrantes muertos en desarrollo de la operación y la captura de otros tres sujetos.

Tecnología criminal fuera de combate

Lo que las tropas hallaron al tomar el control del perímetro evidencia el nivel de peligrosidad de este centro. Además de un arsenal compuesto por 7 fusiles y más de mil cartuchos, se incautaron 23 granadas de mortero y 38 artefactos explosivos improvisados.

El lugar no solo funcionaba como refugio, sino como una “escuela” donde se instruía a los criminales en la fabricación de detonadores y, especialmente, en la adaptación de drones para lanzar ataques contra la Fuerza Pública y la población civil. En el sitio también fueron hallados 50 kilos de urea, cordón detonante y equipos de comunicaciones.

Blindaje al sur de Bolívar

Con la incautación de uniformes pixelados, cascos de protección y material de intendencia completo para una unidad de combate, el Ejército Nacional logra frenar los planes de expansión de este grupo en el Magdalena Medio bolivarense.

“Esta operación de inteligencia y asalto aéreo es un mensaje claro: no permitiremos que conviertan el territorio en laboratorios de guerra”, indicaron fuentes militares, reafirmando que el despliegue en Cantagallo se mantendrá de forma permanente para garantizar la tranquilidad de los habitantes de la región.