Cúcuta tendrá día sin carro y sin moto este domingo

Cúcuta.

Este domingo se llevará a cabo la jornada del día sin carro y sin moto en Cúcuta, una iniciativa que busca reducir la contaminación y promover la movilidad sostenible durante la Maratón Metropolitana.

El secretario de Movilidad, Joan Botello, explicó que “la jornada sin carro es en el marco de la maratón, le vamos a dar un respiro a la ciudad en temas de contaminación”.

El funcionario aclaró que no se trata de una restricción total, “va de 4:00 a 10:00 de la mañana, no es toque de queda, la gente puede salir perfectamente, pero en transporte público, taxi, busetas, o también en bicicleta, caminando o trotando”.

Además, indicó que habrá excepciones durante la jornada: “todos los participantes del concurso de la Contraloría tienen la excepción, y los anillos viales no entran dentro del día sin carro, ahí sí pueden transitar”.

También garantizó la movilidad para eventos programados “los conciertos se pueden disfrutar sin problema porque el transporte público está a plena disposición”.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a acogerse a la medida y aprovechar la jornada para movilizarse de forma alternativa y contribuir al cuidado del medio ambiente.