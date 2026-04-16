Gremio de la danza en Cartagena respalda diplomado de formación y creación de proyectos

La Universidad de San Buenaventura fue el escenario de un encuentro cargado de entusiasmo y esperanza, con la socialización del Diplomado en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos.

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Representantes del gremio de la danza de toda la ciudad asistieron masivamente para conocer los detalles de esta apuesta educativa que, en alianza con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), busca transformar el futuro profesional de los artistas locales.

Durante el evento, los asistentes manifestaron su satisfacción por la cristalización de este proyecto.

“Llevábamos años esperando que se nos abriera una puerta así en la academia. Para nosotros no es solo un curso, es la oportunidad de tener por fin ese cartón que respalde lo que hemos hecho toda la vida en la calle y en las tarimas. Agradecemos profundamente a la Alcaldía, al IPCC y a la universidad por creer en nosotros y por esta alianza que nos dignifica”, afirmó uno de los coreógrafos participantes en la jornada.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó que este es un compromiso cumplido con la identidad de la ciudad.

“Estamos dándole herramientas de poder a nuestra gente. Este diplomado es el reconocimiento oficial a décadas de sacrificio y arte, asegurando que nuestros maestros tengan el respaldo institucional que siempre merecieron para seguir liderando la cultura en sus comunidades”, expresó el mandatario.

Como una garantía de rigor y equidad, se confirmó que un comité técnico de la universidad, integrado por la decana, la directora del programa, profesionales del área de danza y el coordinador del diplomado, Gerardo Varela, revisarán minuciosamente la documentación de los postulantes para asegurar que el proceso sea transparente y beneficie a quienes cumplen con la trayectoria exigida.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, enfatizó en la importancia de la formación técnica para la sostenibilidad del arte.

“Queremos que nuestros maestros cuenten con bases sólidas para gestionar sus propios proyectos y pedagogías. Este es el paso firme hacia la profesionalización definitiva que tanto necesita el sector para fortalecer el impacto de cada una de nuestras expresiones culturales”, aseguró Espinosa.

Desde la visión académica, el vicerrector de la Universidad de San Buenaventura, Luis Felipe Perilla Pasquel, manifestó que esta unión llena de orgullo a la institución.

“Este es un mensaje de que el Distrito hace apuestas reales por la cultura. Cartagena debe venderse como una experiencia y un concepto que solo es posible desde sus manifestaciones culturales. Este diplomado permite que sean ustedes quienes formulen sus proyectos y sean líderes de su propia memoria histórica, construyendo a partir de aquí un verdadero proyecto de vida”, destacó el directivo.

Finalmente, la decana de la Facultad de Educación, Shirly Martínez Susa, invitó a los artistas a aprovechar esta metodología participativa que validará su inmenso talento.

Las inscripciones continúan abiertas para los 25 cupos disponibles otorgados como becas directas por el IPCC, reafirmando que este proceso es un hito educativo sin precedentes en Cartagena.