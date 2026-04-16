La Sevillana pide a Aguas de Cartagena instalar tuberías y medidores por falta de agua

Tras las jornadas de protesta que paralizaron la vía La Cordialidad a la altura de Villas de Aranjuez, los líderes del barrio La Sevillana confirmaron que se encuentran en un proceso de concertación con delegados de la Alcaldía Mayor y la empresa Aguas de Cartagena.

El objetivo de estos encuentros es destrabar una problemática de desabastecimiento que suma más de dos meses y que ha obligado a los vecinos a recurrir a métodos de conexión precarios e insalubres.

Verena Gaviria, líder social del sector, señaló en los micrófonos de Caracol Radio que la comunidad ha tenido que construir sus propias redes, las cuales representan un grave riesgo para la salud pública.

“La tubería artesanal que pusimos pasa por una alcantarilla donde están las aguas residuales de las pozas sépticas. Esas mangueras tienen polillas y el agua sucia se filtra; por eso estamos padeciendo de enfermedades, tanto adultos como niños”, explicó la vocera.

La crisis se agrava por la intermitencia del servicio, el cual solo llega de madrugada y en cantidades insuficientes para las familias. “A partir de las dos de la mañana llega un chorrito leve. Tenemos que trasnochar hasta las cinco para lograr llenar cinco tanquecitos de 20 litros, y ahí viene la guerra con los vecinos peleando para abastecerse”, relató Gaviria, resaltando que el uso de motobombas individuales impide que el líquido llegue a todas las viviendas por igual.

Aunque la comunidad permanece en las mesas de trabajo con el Distrito y Aguas de Cartagena, los residentes advirtieron que no aceptarán más promesas sin sustento. Su exigencia principal es la legalización del servicio y la instalación de infraestructura formal, tal como ha ocurrido con otros servicios públicos.