Inició entrega de alimentos a adultos mayores de Grupos Organizados en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, inició la primera entrega de alimentos a más de 100 Grupos Organizados del Distrito, beneficiando a más de 5 mil adultos mayores de las 3 localidades, con la distribución de más de 18 toneladas de productos esenciales para su nutrición.

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“Con estas entregas garantizamos el acceso a alimentos de calidad para las personas mayores en sus comunidades, contribuyendo a su adecuada nutrición y fortaleciendo su seguridad alimentaria. Esta estrategia nos permite acompañarlos de manera constante, asegurando que cuenten con una alimentación balanceada que favorezca su bienestar”, indicó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Estas entregas se realizarán de manera mensual hasta finalizar el año y están estructuradas bajo una minuta diseñada por especialistas, con enfoque en seguridad alimentaria y en la vitalidad de las personas mayores.

“Le doy gracias a la Alcaldía y al alcalde Dumek Turbay Paz por estos alimentos de tan buena calidad y por la gestión que vienen realizando para el bienestar de la población de adultos mayores”, expresó Ofelia Villarreal Zúñiga, coordinadora del Grupo Organizado de Zaragocilla II.

Alimentación que suma bienestar

Durante 2025, el Distrito realizó 9 entregas de alimentos dirigidas a los Grupos Organizados, alcanzando más de 174 toneladas distribuidas, lo que contribuyó de manera significativa a la atención alimentaria y al mejoramiento de las condiciones de vida de esta población.

Con esta estrategia, la Alcaldía de Cartagena proyecta una atención continua que permitirá acompañar a más de 5 mil adultos mayores en 2026, acercando la oferta institucional a sus barrios y fortaleciendo su calidad de vida.