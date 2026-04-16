Policía de Carabineros lidera acciones contra el delito en la Depresión Momposina

En una estrategia orientada a fortalecer la seguridad en las zonas rurales del departamento, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional viene desarrollando una serie de actividades operativas en municipios de la Depresión Momposina, con el propósito de prevenir y contrarrestar fenómenos delictivos que afectan al campo bolivarense.

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Los operativos se han concentrado en poblaciones como Mompox, San Fernando, Cicuco, Talaigua Nuevo y Margarita, donde los uniformados han desplegado patrullajes diurnos y nocturnos, revistas a fincas, instalación de puestos de observación y verificación de guías de movilización a vehículos que transportan semovientes en los principales corredores viales.

Estas acciones buscan cerrar el paso a delitos como el abigeato, el hurto, el homicidio en zona rural y la extorsión, conductas que históricamente han impactado la tranquilidad y la economía de las comunidades campesinas.

La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental cumple un papel fundamental dentro de la Policía Nacional, al ser la encargada de garantizar la seguridad en entornos rurales, proteger los recursos naturales y acompañar a las comunidades en la prevención del delito, especialmente en territorios donde las dinámicas geográficas dificultan el acceso institucional permanente.

En ese sentido, su labor no solo se enfoca en la reacción frente a hechos delictivos, sino también en la disuasión, el control territorial y la generación de confianza ciudadana.

“Estos despliegues operativos en la Depresión Momposina nos permiten acercarnos a las comunidades rurales, proteger sus economías y prevenir delitos que afectan directamente al campesinado. Nuestro compromiso es mantener una presencia constante y efectiva en estos territorios”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.