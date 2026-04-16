Hombre fue enviado a la cárcel en Bolívar por presunto intento de feminicidio

Los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Unidad de Vida, de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 24 años señalado de haber intentado asesinar a su expareja sentimental.

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La investigación determinó que durante el tiempo de convivencia entre los años 2022 y 2025 la víctima habría sido objeto de agresiones físicas, verbales y psicológicas. Los hechos se presentaron en una vivienda del barrio Henequén de Cartagena.

Información recaudada por la Fiscalía señala que en una oportunidad el procesado, al parecer, hirió a la mujer con un arma corto punzante. Herida, la mujer de 36 años, fue trasladada a un centro hospitalario donde, luego de varios días, logró recuperarse.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el apoyo de la Policía Nacional capturaron al señalado agresor en el sector de Henequén, el pasado 12 de abril.

Durante las audiencias preliminares el procesado negó su responsabilidad frente al delito de tentativa de feminicidio agravado, imputado por la Fiscalía General de la Nación.