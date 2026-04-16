Expertos, artistas y gestores de Cartagena podrán participar en Banco de Jurados 2026

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) ha dado inicio oficial al proceso para la creación del Banco de Jurados 2026. Esta iniciativa busca reunir a un equipo de personas con trayectoria en las artes, la gestión cultural y el patrimonio, encargadas de evaluar técnica y objetivamente las propuestas presentadas en las convocatorias públicas de la entidad.

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El cronograma oficial establece que el miércoles, 15 de abril, se dio la apertura oficial de la convocatoria para inscripciones hasta el martes 28 de abril.

Pueden postularse personas naturales con o sin título profesional, siempre que logren acreditar la experiencia requerida. Los seleccionados recibirán un reconocimiento económico por su labor de evaluación en las diversas líneas de estímulos. La socialización de la convocatoria se realizará este viernes, 17 de abril, a las 4:00 de la tarde.

“Queremos que Cartagena sea una ciudad donde el talento se valore con rigor y honestidad. Por eso, hacemos un llamado a los expertos y a esos grandes conocedores de nuestras tradiciones para que se sumen a este Banco de Jurados. Su experiencia es la garantía de que los estímulos culturales lleguen a quienes realmente están construyendo ciudad desde el arte. Con un proceso transparente, ganamos todos: ganan los artistas y gana Cartagena”, expresó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

La directora del IPCC, Lucy Espinosa, aseguró: “Para el IPCC, contar con un Banco de Jurados idóneo es fundamental para elevar el nivel de nuestras convocatorias. Buscamos perfiles diversos que entiendan la riqueza de nuestro patrimonio y la fuerza de nuestras expresiones contemporáneas. Invito a los profesionales y gestores a participar en la socialización virtual el viernes 17 de abril a las 4:00 p.m. y a que se postulen con sus hojas de vida para hacer brillar nuestra agenda cultural este 2026”.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 28 de abril de 2026 a las 4:00 p.m. Los interesados pueden consultar el cronograma detallado, que incluye la etapa de subsanación y la publicación de resultados finales el 19 de mayo, a través de la página web oficial del IPCC.