Cartagena reduce mortalidad infantil y embarazo adolescente según el informe de gestión del DADIS

En esta sesión plenaria del Concejo Distrital de Cartagena se realizó la presentación de los informes de gestión de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y del Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS, además de la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 100, relacionado con el Complejo de Raquetas.

Iniciada la sesión, Sabrina Van Leenden, la gerente de la ESE Hospital Local, informó que la entidad benefició a 593.452 usuarios, manteniendo la operación de 47 centros de salud y consolidando un modelo de atención integral que permitió un crecimiento del 5% en consulta externa y del 8,7% en urgencias. Destacó el fortalecimiento de servicios especializados, donde ginecología pasó de 52 atenciones en 2025 a 374 en 2026, y medicina interna de 48 a 217, respecto al mismo periodo del año pasado.

En promoción y prevención, reportó un incremento del 22,2% en el rol de enfermería y un aumento del 110,8% en la atención integral a gestantes. Estos esfuerzos se tradujeron en una reducción del 40,2% en eventos de interés en salud pública y una disminución del 49% en las notificaciones por dengue. Respecto a la infraestructura, resaltó la puesta en marcha de los hospitales de Canapote y Nelson Mandela, así como del centro de salud de Olaya Herrera. Financieramente, reportó un presupuesto definitivo para 2026 de $203.961 millones, con compromisos por $60.980 millones (29% de ejecución). En el balance de activos y pasivos, indicó que a 2026 los activos suman $160.268 millones frente a los $151.431 millones de 2025, con un pasivo de $59.661 millones y un patrimonio de $100.607 millones.

Tras la exposición, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) cuestionó la disminución en los servicios de odontología y demoras en comodatos como el de Bayunca. Van Leenden explicó que la baja en odontología obedeció al cierre temporal de cinco centros por infraestructura y al ausentismo de pacientes; sobre los predios, señaló que los trámites están suspendidos por la ley de garantías. Por su parte, el concejal David Caballero (Conservador) solicitó reducir la tercerización laboral, ante lo cual la funcionaria anunció un plan de rediseño institucional para iniciar la formalización en julio. El concejal Rafael Meza (Conservador) consultó por el hospital de Canapote, informándose que ya opera con 24 camas y laboratorio, pendiente de la instalación de un nuevo equipo de rayos X. Finalmente, la concejal Luz Marina Paria (ASI) y el concejal Laureano Curi (ASI) solicitaron mejoras físicas en el hospital de Arroz Barato y en los puestos de salud rurales.

Seguido, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud – DADIS, Rafael Navarro, presentó un informe detallado por programas, iniciando con el de «Salud con Cobertura, Accesibilidad e Inclusión», que alcanzó un 94% de cumplimiento en su plan operativo 2025 y un 87% en metas de producto, garantizando 142 servicios habilitados anualmente. Reportó la evaluación de 122 Equipos Básicos de Salud (EBS), lo que representa un avance del 49,19% del cuatrienio, y el cumplimiento del 100% en auditorías de calidad a 60 IPS priorizadas. En aseguramiento, el Distrito logró cobijar a 700.269 personas en el régimen subsidiado, superando la meta establecida, y afilió a 11.337 personas nuevas al sistema (56,69% de la meta cuatrienal), incluyendo la formalización de 4.961 ciudadanos que estaban fuera del sistema. Asimismo, destacó el cumplimiento del 100% en inspecciones a IPS oncológicas, pediátricas y maternas.

En materia de salud pública, Navarro resaltó que Cartagena ocupó el tercer lugar nacional entre 38 entidades territoriales en vigilancia epidemiológica. Informó el cumplimiento total de la estrategia para vectores, manteniendo la letalidad del dengue en un 0,08% tras 1.082 jornadas de intervención y la aplicación de 4.501 dosis de la vacuna. Reportó reducciones significativas en indicadores críticos: 9% en casos de VIH, 12,08% en mortalidad infantil (bajando de 148 a 129 casos), 19,05% en embarazos adolescentes (321 casos menos) y una caída del 41% en sífilis congénita.

En salud mental, la tasa de suicidio se ubicó 9 puntos por debajo del promedio nacional, y la mortalidad por desnutrición infantil fue de 1,3, cifra 150% menor al promedio país. No obstante, señaló la vacunación antirrábica (31,8%) como un área crítica a intervenir. Por otro lado, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUED alcanzó una ejecución operativa del 100%, regulando 7.682 llamadas de urgencias y certificando a 2.360 personas como primer respondiente. Finalmente, en derechos en salud, reportó 3.499 valoraciones para certificados de discapacidad, logrando un 114,9% de cumplimiento anual.

Respecto a la ejecución presupuestal general del DADIS, el cierre de 2025 fue de $1,24 billones, con un 97,72% destinado a inversión. Para 2026, el presupuesto proyectado es de $1,54 billones, del cual ya se ha comprometido el 85,62% ($1,32 billones). Navarro precisó que el 64,20% de los recursos provienen de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES y el 30,55% del Sistema General de Participaciones – SGP.

Ante esto, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) insistió en que los datos de caracterización de discapacidad deben ser el insumo técnico para que Transcaribe y la Secretaría de Participación y Desarrollo Social incluyan a esta población en la tarifa diferencial.

Continuando con el orden del día, se procedió con la audiencia pública del proyecto de acuerdo 100 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias para la enajenar y/o recibir en dación en pago del predio denominado “Complejo de Raquetas” en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones”.

Sin participación ciudadana, tomó la palabra el gerente de Edurbe, Alfono Nieves quien explicó los antecedentes. Indicó que en 2018 se realizó una negociación en la que Edurbe asumió obligaciones con el Distrito y, a cambio, se negoció el lote donde se construiría el Complejo de Raquetas.

Vega detalló que inicialmente se planteó la figura de dación en pago y se envió el proyecto de escritura a la notaría para su titulación. Sin embargo, la notaría devolvió el trámite indicando que el mecanismo legal correcto requiera la autorización mediante un proyecto de acuerdo presentado ante el Concejo. Por esta razón, se articuló con la Secretaría General para formular la iniciativa actual.

A lo anterior, la concejal Luz Marina Paria (ASI) indicó que la solución al tema del complejo de raquetas pudo darse desde hace varios años, pero celebró que finalmente este avanzando en el Concejo. El concejal Edgar Mendoza (ASI) pidió claridad si el proyecto busca una enajenación (transferencia de un bien) o si es dación en pago (adquirir el bien). En repuesta, el gerente solicitó dar respuesta por escrito ya que el proyecto fue diseñado por el distrito y no por Edurbe. El concejal Carlos Raad (Alianza Verde) indicó que citarán a una mesa de trabajo para aclarar dudas que surgieron en el estudio del proyecto.