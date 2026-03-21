Capturado en Magangué presunto abusador que engañaba a menor por redes sociales

La Policía Nacional de los colombianos, bajo la estrategia EPAIS (Entornos Protectores para la Infancia y la Adolescencia), en una ofensiva contra presuntos agresores sexuales en Bolívar, logró la captura por orden judicial de un ciudadano de 23 años, en el municipio de Magangué, Bolívar.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Martín de dicha municipalidad, donde los uniformados hicieron efectiva la orden de captura emanada por el Juzgado Primero Municipal de Magangué.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy capturado sería el presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según el material probatorio recopilado, el detenido habría contactado a la menor de 13 años a través de la red social Facebook, utilizando maniobras engañosas para ganarse su confianza y posteriormente establecer una relación.

Esta investigación logra establecer que, una vez generada cercanía con la víctima, el sujeto presuntamente la habría coaccionado para sostener relaciones sexuales. Asimismo, la habría obligado a enviarle imágenes y videos de contenido íntimo, vulnerando su integridad y dignidad.

Los hechos se habrían presentado durante el mes de febrero del año 2025 en el municipio de Magangué, Bolívar.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y un Juez de la república lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario Cárcel Camilo Torres de Magangué Bolívar.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda Comandante Departamento de Policía Bolívar, manifestó “La Policía Nacional ratifica su firme compromiso con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. En este sentido, continuará desarrollando acciones ofensivas y contundentes contra quienes atenten contra su integridad y bienestar”.

Asimismo, hace un llamado a padres, cuidadores y a la comunidad en general a brindar mayor atención a los menores y a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que vulnere sus derechos, permitiendo así una reacción inmediata y efectiva por parte de las autoridades.