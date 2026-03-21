Aguas de Cartagena realizó feria ambiental sobre el cuidado del agua en Pasacaballos

En el marco de la agenda conmemorativa del Día Mundial del Agua, Aguas de Cartagena desarrolló una feria ambiental en la Institución Educativa José María Córdoba, en la comunidad de Pasacaballos, que reunió a 150 estudiantes de cuarto y quinto grado.

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La actividad tuvo como propósito sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del recurso hídrico, así como visibilizar el compromiso de la empresa con la prestación del servicio de agua potable a los usuarios.

Durante la jornada se instalaron seis stands interactivos, donde los estudiantes, a través de experiencias lúdicas y pedagógicas, conocieron los procesos de captación, tratamiento y potabilización del agua, así como la gestión que adelanta Aguas de Cartagena en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

La feria contó con el respaldo de Veolia, además del acompañamiento de la Alcaldía de la localidad 3 y la Oficina de Servicios Públicos del Distrito de Cartagena, en un ejercicio articulado en favor de la educación ambiental.

Con este tipo de iniciativas, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la educación ambiental, la promoción de una cultura del agua y la construcción de comunidades más conscientes frente al uso responsable y sostenible del recurso hídrico.