URT fortalece garantías de derechos territoriales en Bolívar y Sucre mediante revisión de procesos

En desarrollo del Plan de Acción 2026, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), por medio de su Dirección Territorial Bolívar - Sucre, adelanta un proceso de revisión con vocación de revocatoria sobre aproximadamente 200 decisiones negativas emitidas en gobiernos anteriores. Una vez surtido este procedimiento y revertidos los actos administrativos correspondientes, los casos serán incorporados formalmente a la gestión institucional.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta estrategia tiene como propósito corregir decisiones en que las víctimas solicitantes no obtuvieron el reconocimiento de sus derechos territoriales, pese a haber acudido oportunamente a la entidad. La revisión incluye la verificación jurídica, social y catastral de cada expediente, con el fin de garantizar decisiones ajustadas al marco normativo y a los estándares probatorios vigentes. De esta manera se podrán emitir conceptos favorables, que garanticen justicia y la reparación integral que en el pasado no fue posible.

Para Daniel Flórez, director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, la prioridad es profundizar el trabajo con las comunidades y avanzar en un proceso para revertir los efectos del despojo, causado por actores armados, económicos e institucionales. Con ello, la Unidad busca recuperar la confianza de las familias y consolidarse como su principal aliada en la garantía de sus derechos.

Este proceso avanza con la revocatoria del acto administrativo que, en su momento, emitió una decisión negativa en detrimento de los derechos de la familia Godoy, perteneciente al caso emblemático de La Camaronera. En este territorio, la violencia y los intereses privados confluyeron para despojar a sus integrantes de lo que legítimamente les correspondía. Tras una revisión exhaustiva por parte del equipo jurídico, el caso fue inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), paso que permitirá posteriormente orientar la demanda ante los juzgados especializados.

“En el pasado sufrimos presiones que nos llevaron a ceder nuestras tierras en condiciones injustas. Hoy, gracias a la URT, recuperamos la esperanza de reivindicar nuestros derechos”, afirmó Antonio Godoy, beneficiario del proceso.

Con esta iniciativa, la Unidad busca fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la calidad de sus determinaciones administrativas y asegurar que las víctimas del conflicto armado accedan efectivamente a los mecanismos de reparación previstos por la ley.