Sancionan a juez de Bucaramanga por calificar a la Policía como “fuerza terrorista” en audiencia

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción impuesta a un juez de control de garantías de Bucaramanga, tras concluir que incurrió en una falta disciplinaria al emitir declaraciones contra la Policía Nacional durante una audiencia preliminar.

Las audiencias en cuestión correspondían a la legalización de capturas realizadas en junio de 2021, en medio de las protestas que se registraban en el país.

De acuerdo con la decisión, el funcionario afirmó que “la Policía se ha convertido en una fuerza terrorista que ataca y atenta contra los ciudadanos” y que “lo normal es que cualquier persona cuando vea un policía se asuste”. Para la Corporación, estas expresiones desbordaron el ejercicio de la función judicial y desconocieron el deber de respeto que rige a quienes administran justicia.

El alto tribunal disciplinario determinó que el juez se apartó de su rol al introducir valoraciones generales contra una institución del Estado, en lugar de limitarse a resolver el asunto concreto sometido a su consideración. Además, concluyó que dichas afirmaciones no guardaban relación con la decisión que debía adoptar y afectaron la imagen de la administración de justicia.

Durante el proceso, la defensa alegó que las declaraciones estaban amparadas por la libertad de expresión y por el contexto social del país. Sin embargo, la Comisión precisó que este derecho no es absoluto cuando se ejerce desde la función pública, pues impone límites orientados a preservar la confianza ciudadana y el respeto por las instituciones.

En ese sentido, la Corporación concluyó que el juez actuó de manera consciente al emitir dichos calificativos, lo que justificó la confirmación de la sanción disciplinaria en su contra.

Las expresiones fueron proferidas en 2021, en medio del estallido social que se desató tras el anuncio de una reforma tributaria, un periodo marcado por intensas protestas y cuestionamientos al uso de la fuerza por parte del antiguo ESMAD y la Policía Nacional. No obstante, la decisión que ratifica la sanción se conoció recientemente.