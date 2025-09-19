Trump amenaza con retirar licencias a medios críticos y reaviva debate sobre libertad de expresión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en una conferencia de prensa, el 18 de septiembre de 2025 en Aylesbury, Inglaterra. (Foto de Leon Neal/Getty Images) / Leon Neal

La libertad de expresión en Estados Unidos está en el centro del debate. El presidente Donald Trump amenazó con retirar las licencias a medios críticos con su administración, horas después de que la cadena ABC suspendiera indefinidamente el programa de sátira política Jimmy Kimmel, tras sus comentarios sobre el fallecido activista conservador Charlie Kirk.

Recientemente ABC anunció la suspensión del reconocido programa de sátira política Jimmy Kimmel. Aunque la cadena justificó la medida por bajos índices de audiencia, la decisión llega días después de que el presentador se burlara de cómo el presidente Trump expresaba duelo por la muerte de su aliado y amigo Charlie Kirk, asesinado en una universidad de Utah.

“La Casa Blanca ondeó la bandera a media asta, lo que provocó críticas, pero a nivel personal Trump está de luto...dice que está preparando el salón de baile de La Casa Blanca... así no es como un adulto llora la muerte de un amigo, así es como un niño de 5 años lamenta la muerte de su pez dorado”, dijo Kimmel.

Altos funcionarios de la administración Trump señalaron que, tras el asesinato de Kirk, de 31 años, creen que existen límites a la libertad de expresión. Recordemos que la suspensión de Kimmel ocurre pocas semanas después de la cancelación del show de Stephen Colbert, también crítico del presidente.

A bordo del Air Force One, de regreso de su viaje a Londres, Trump aseguró que la mayoría de los medios estadounidenses están en su contra y advirtió que revisará las licencias de más medios que, según él, se oponen a su gobierno.

“El 97% de los medios según un estudio están en contra mío, y aun así gané facilite las elecciones....ellos tienen una licencia, pienso que quizás esas licencias deberían ser retiradas, eso dependerá de la FCC, así que ya veremos”.

Expertos en la Primera Enmienda y críticos de Trump afirman que esta campaña podría restringir la actividad política y el debate legítimo, especialmente entre opositores del presidente. Señalan además que, tan solo la semana pasada, educadores, militares y trabajadores del sector privado perdieron sus empleos tras comentarios críticos sobre Kirk.