Retiran la FUDRA del Huila y crece la preocupación por la seguridad en el occidente del departamento

La Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) fue retirada del Huila, donde adelantaba operaciones clave contra grupos armados ilegales.

La Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), una unidad élite del Ejército Nacional especializada en operaciones ofensivas contra estructuras armadas ilegales, fue retirada del departamento del Huila, decisión que ha generado preocupación en distintos sectores por su impacto en la seguridad regional.

La FUDRA cumplía un papel estratégico en el occidente del departamento, una zona considerada de alta complejidad por la cercanía con el Cauca y la presencia de grupos armados ilegales. Su capacidad operativa permitía acciones rápidas y contundentes para contener amenazas y garantizar condiciones de seguridad en el territorio.

La salida de esta unidad se da pese a advertencias previas sobre los riesgos que implicaba su retiro, especialmente en áreas donde había contribuido a estabilizar el orden público.

Como medida de contingencia, desde el nivel central se dispuso el envío de ocho pelotones del Ejército Nacional, de los cuales cinco ya hacen presencia en la región. Sin embargo, autoridades locales han señalado que este refuerzo no tiene el mismo alcance operativo ni estratégico que la Fuerza de Despliegue Rápido.

El retiro de la FUDRA abre interrogantes sobre la capacidad de respuesta frente a eventuales alteraciones del orden público, en momentos en que persisten desafíos de seguridad en varias zonas del departamento.