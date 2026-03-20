Puerto Bahía escalará importación de gas a 300 millones de pies cúbicos para seguridad energética

Bayron Triana, vicepresidente de Energías para la Transición de Ecopetrol; y Orlando Cabrales, CEO de Frontera Energy. // Cortesía

En un movimiento estratégico para garantizar la confiabilidad del suministro de combustible en Colombia, Ecopetrol y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. confirmaron que el proyecto de importación de Gas Natural Licuado (GNL) ubicado en Cartagena podrá más que duplicar su capacidad operativa.

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La iniciativa, que inicialmente estaba proyectada para 126 millones de pies cúbicos diarios, tiene el potencial de escalar hasta los 300 millones de pies cúbicos día. Según Bayron Triana, vicepresidente de Energía para la Transición de Ecopetrol, este avance es fundamental para anticipar la incorporación de gas natural al sistema nacional de transporte durante el transcurso de 2026.

Ubicación estratégica y conexión directa

El proyecto aprovecha la infraestructura ya existente en la Bahía de Cartagena, lo que facilita una conexión eficiente no solo con el Sistema Nacional de Transporte (SNT), sino también con la Refinería de Cartagena.

Orlando Cabrales, CEO de Frontera Energy (propietaria de Puerto Bahía), destacó que esta terminal es clave para el abastecimiento y la soberanía energética del país. “Puerto Bahía ya cuenta con la infraestructura necesaria para una conexión confiable. Es una iniciativa pensada para la confiabilidad del gas en Colombia”, señaló el directivo.

Con este escalamiento, Cartagena se consolida como el nodo logístico y energético más importante del Caribe, permitiendo al país mitigar riesgos de desabastecimiento en el mediano plazo a través de una operación de GNL robusta y competitiva.