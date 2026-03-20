Provincias de Sugamuxi piden refuerzo de seguridad tras consejo ampliado

Sogamoso

El consejo de seguridad ampliado se realizó en Sogamoso con la participación de los municipios de la provincia de Sugamuxi, autoridades departamentales y fuerza pública, con el objetivo de analizar la situación de orden público y definir acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en la región.

El secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán, señaló que durante la jornada se identificaron necesidades prioritarias en materia de seguridad y se acordó trabajar de manera articulada con el departamento. “Se precisó cómo coadyuvar en el trabajo de cada uno de los municipios frente a las necesidades en seguridad y cómo afianzar el apoyo institucional por parte de la Policía Nacional, el Ejército y demás entidades”, afirmó.

El funcionario indicó que uno de los principales reclamos de los municipios es la falta de pie de fuerza. “Las administraciones municipales manifestaron su inconformidad frente a la insuficiencia del pie de fuerza y se solicitó su fortalecimiento”, explicó. Asimismo, agregó que se propuso la creación de un proyecto conjunto de videovigilancia y la atención a problemáticas como el abigeato, el hurto y la violencia intrafamiliar.

Frente a las acciones a seguir, el secretario aseguró que desde la Gobernación se planteó incrementar la presencia institucional. “Se realizará un esfuerzo conjunto para aumentar los operativos y elevar la solicitud ante el comando del departamento para priorizar los territorios con mayores dificultades”, indicó.

Destacó que también se trabajará de manera coordinada con entidades como Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo para atender problemáticas sociales que inciden en la seguridad de los municipios de Sugamuxi.