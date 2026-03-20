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Colombia se ubica nuevamente en los 10 países más impactados por el terrorismo según Índice Global

En 6AM W, estuvo César Álvarez, experto en seguridad internacional, geopolítica y diplomacia, quien explicó más en detalle el informe de Índice Global de Terrorismo, el cual ubica a Colombia en el noveno puesto.

El reporte evidencia un deterioro significativo en los indicadores de seguridad: los ataques terroristas aumentaron un 47 %, mientras que las muertes asociadas a estos hechos crecieron un 70 % en el último año.

Este incremento posiciona a Colombia como uno de los países con mayor deterioro global en materia de terrorismo, solo superado por naciones como Pakistán.

Factores que posicionan a Colombia dentro del top 10

Según el análisis del experto en seguridad internacional César Álvarez, el repunte de la violencia responde a una combinación de factores que se han venido acumulando durante años.

Entre ellos, menciona el resurgimiento del conflicto armado, la expansión de economías ilegales y la falta de control estatal en zonas estratégicas, especialmente en regiones fronterizas.

“El conflicto es la principal fuente de los ataques terroristas. Donde hay inestabilidad, crimen organizado y ausencia del Estado, se generan las condiciones para el aumento de la violencia”, explicó.

Fronteras y regiones críticas

El informe también identifica una concentración de ataques en zonas cercanas a fronteras internacionales, particularmente en regiones como el Catatumbo, así como en departamentos como Valle del Cauca y Cauca.

Estas áreas presentan altos niveles de actividad de grupos armados ilegales y economías ilícitas, lo que incrementa el riesgo de acciones terroristas.

El Índice Global de Terrorismo mide variables como el número de ataques, su letalidad y el impacto general en cada país, con base en información de inteligencia, reportes oficiales y fuentes abiertas.

En el caso colombiano, el informe señala que el país ha permanecido históricamente en posiciones intermedias del ranking, pero el salto al noveno lugar refleja un cambio en la intensidad de la violencia en los últimos años.

Violencia y economías ilegales

Otro de los factores determinantes es la persistencia del narcotráfico y otras actividades criminales que financian a los grupos armados.

Según el análisis, mientras estas economías ilegales se mantengan, será difícil que Colombia mejore su posición en el índice.

Además, el informe destaca que, por primera vez, América Latina muestra un aumento de ataques terroristas motivados principalmente por ideologías políticas, lo que marca un cambio en la dinámica de la violencia en la región.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: