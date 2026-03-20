Policía Nacional incauta material explosivo y captura presunto integrante del ELN en Bolívar

En el marco de las operaciones contra el crimen organizado y las acciones ofensivas para contrarrestar las amenazas contra la seguridad y convivencia ciudadana, la Policía Nacional logró la captura de un presunto integrante del ELN y la incautación de material explosivo en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

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El procedimiento se desarrolló mediante labores operativas y de control adelantadas por las unidades policiales, permitiendo ubicar y capturar a esta persona que, al parecer, estaría vinculada con actividades relacionadas con la fabricación y almacenamiento de material explosivo.

Durante la operación fueron incautados:

• 250 kilogramos de ANFO

• 30 galones de peróxido de hidrógeno

De acuerdo con las primeras informaciones, estos elementos pertenecerían presuntamente al Frente Darío Ramírez Castro del ELN y serían utilizados para la elaboración de artefactos explosivos improvisados con el propósito de afectar a la Fuerza Pública y generar acciones violentas en la región.

Gracias a la oportuna acción policial se logró neutralizar esta amenaza, evitando posibles afectaciones a la seguridad del territorio. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de porte, tráfico de armas, municiones de uso restringido y privativo de las fuerzas armadas y explosivo.