Policía capturó a cuatro integrantes de red criminal por tráfico de estupefacientes a EE.UU

Policía capturó a cuatro integrantes de red criminal por trafico de estupefacientes a EE.UU. (Foto: cortesía/ Policía Nacional)

La Policia Nacional realizó la operación “Renacer”, que permitió la captura con fines de extradicion de cuatro integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Estas capturas se lograron mediante una cooperación multilateral, se realizaron tres en Medellín, Colombia y una en Guatemala, afectando a la estructura criminal que articulaba rutas de narcotráfico entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

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Los capturados son requeridos por Cortes Distritales de los Estados Unidos por tráfico y conspiración para distribuir cocaína, fentanilo y metafentamina.

De acuerdo con la investigación, la red criminal tenia vínculos con el Clan del Golfo y controlaba corredores estratégicos desde el Bajo Cauca antioqueño, utilizando puertos en Urabá, Cartagena y Barranquilla para enviar cargamentos de droga hacia Norteamérica.

Según las autoridades estos hombres ocultaban los estupefacientes, implementando la contaminación de contenedores en exportaciones legales y desarrollaban maniobras de lavado de activos para sostener la cadena del narcotráfico.

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“Con estos resultados, reafirmamos que le cumplimos al país y a la comunidad internacional, actuando de manera decidida para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y del mundo”. Declaraciones del señor brigadier general William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos.