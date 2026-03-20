Piden a Procuraduría investigar aumento de contratos suscritos en Cancillería por $83.742 millones

Ante las quejas por la salida de trabajadores en la Cancillería colombiana, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia envió una solicitud de control preventivo a la Procuraduría por un incremento de contratos suscritos en los últimos meses, que suman alrededor de $83.742 millones.

Se trata de al menos 1.053 contratos por prestación de servicios, que habrían sido susritos entre agosto de 2025 y enero de 2026.

Asodiplo asegura que tan solo en el mes de enero, fueron suscritos por el Ministerio 785 convenios por un valor que supera los $77.000 millones, justo antes de que entrara en vigencia la ley de garantías por las elecciones.

En la solicitud que envió la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, señalan que no hay concordancia entre esta contratación y la crisis financiera que la canciller Rosa Villavicencio aseguró que hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que los obligaría a tomar “medidas estrictas de austeridad para los próximos meses, las cuales pueden afectar incluso el correcto cumplimiento de sus funciones”.

¿Qué pide Asodiplo?

La Organización profesional conformada por funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia, solicita a la Procuraduría que le ponga el ojo a estos contratos, porque entre los suscritos en el pasado mes de enero, hay uno por el valor de $215.2 millones, que fueron asignados a Alberto Leon Grisales y Sergio Ortíz, para la prestación de servicios de asesoría jurídica para la Dirección de Talento Humano. Una entidad que asegura que cuenta con dos oficinas y personal dedicado a este tipo de funciones.

También señalan que hay un enorme número de contratistas asignados a dependencias, por lo cual, solicitan al Ministerio Público que ejerza un control preventivo a la suscripción de estos contratos, especialmente los que formalizaron en el mes de enero, pues aseguran que la contratación de 785 contratistas, debe hacer siguiendo estudios de cargas laborales y procurando cubrir las necesidades de las unidades funcionales.