Persecución en la vía Barbosa–Tunja deja cuatro capturados con armas y munición

Boyacá

En el primer caso, cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, en la vía Barbosa–Tunja, a la altura del kilómetro 28+500, vereda Peñas Blancas, en jurisdicción de Arcabuco. El procedimiento se realizó luego de que el conductor de un vehículo omitiera una señal de pare, lo que dio lugar a una persecución controlada que permitió su interceptación. Durante la inspección, las autoridades hallaron cuatro armas de fuego tipo revólver y 30 cartuchos, además de incautar el automotor. Según la Policía, los capturados presentan antecedentes por diferentes delitos. Tres de ellos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras uno quedó en libertad.

En un segundo operativo, en el municipio de Villa de Leyva, fue capturado por orden judicial un hombre conocido como alias “Sato”, requerido por el delito de acto sexual violento. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Seccional de Protección y Servicios Especiales, el señalado presuntamente contactaba a menores de 14 años en zonas rurales mediante engaños con fines sexuales. En el proceso se han documentado al menos tres víctimas. El capturado tenía antecedentes por conductas similares y ya había cumplido condenas previas. Un juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.