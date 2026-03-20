Más de 100 uniformados garantizarán la seguridad en las vías de Bolívar en puente festivo

Que este puente festivo sea una oportunidad para reencontrarse con la familia, descansar y disfrutar de los paisajes del departamento, pero sobre todo, para regresar a casa con bienestar y tranquilidad. Las autoridades hacen un llamado a vivir estos días con responsabilidad, entendiendo que el verdadero destino siempre será la vida.

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En el marco del puente festivo de San José, la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad vial bajo la campaña “Sin excusas en la vía”, con el objetivo de proteger la vida de miles de viajeros que se desplazarán por los principales corredores del departamento.

El operativo contempla el despliegue de 111 uniformados y la instalación de 7 áreas de prevención, desde donde se adelantarán acciones de control, regulación y pedagogía en puntos estratégicos de las vías nacionales que atraviesan Bolívar.

De acuerdo con las autoridades, se estima que aproximadamente 420.000 vehículos transitarán durante este fin de semana festivo, lo que ha llevado a intensificar las medidas de vigilancia y acompañamiento.

“El compromiso de nuestra institución es claro: hemos desplegado todas las capacidades humanas y operativas para proteger la vida en las vías del departamento. No se trata solo de controles, sino de generar conciencia en cada conductor para que actúe con responsabilidad”, señaló el mayor Alexander Flórez Rojas, jefe seccional de Tránsito y Transporte Bolívar.

La estrategia incluye mayor presencia policial, controles permanentes y acompañamiento en corredores estratégicos, especialmente en rutas de alto flujo vehicular como la Vía al Mar y accesos a municipios turísticos.

Recomendaciones para un viaje seguro

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y al autocuidado durante los desplazamientos:

Usar siempre el cinturón de seguridad

Respetar los límites de velocidad

No conducir bajo los efectos del alcohol

Verificar el estado técnico-mecánico del vehículo

Evitar maniobras peligrosas o adelantamientos indebidos

Planear la ruta con anticipación y descansar antes de conducir

“Este puente festivo no es de excusas, es de decisiones responsables. La seguridad vial depende de todos. Queremos que cada persona llegue sana y salva a su destino”, agregó el oficial.

La Policía Nacional insistió en que la vida es sagrada y que cada acción en la vía cuenta. Por ello, invitó a los conductores a asumir una actitud responsable, recordando que más allá de las sanciones, lo que está en juego es la vida propia y la de los demás.

Con este plan, las autoridades buscan no solo reducir la accidentalidad, sino también consolidar una cultura vial basada en el respeto, la prevención y la corresponsabilidad ciudadana.