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20 mar 2026 Actualizado 21:12

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Política

“La justicia habló con claridad”: presidente del Senado tras fallo sobre consulta popular de Petro

El Consejo de Estado le dio la razón al Senado sobre el hundimiento de la consulta popular con la que el Gobierno buscaba sacar adelante una reforma laboral.

Lidio García, presidente del Senado. Foto: Senado

Lidio García, presidente del Senado. Foto: Senado

Laura Daniela Duarte

El presidente del Senado, el liberal Lidio García, celebró la decisión del Consejo de Estado, que confirmó el hundimiento de la consulta popular del presidente Gustavo Petro: “La justicia habló con claridad: fue cumplimiento democrático, no irregularidad”, dijo.

La decisión llegó de manos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que puso fin a la controversia que surgió el año pasado por la decisión del Congreso de no respaldar la convocatoria a una consulta popular para sacar adelante una reforma laboral.

Varias demandas buscaban tumbar esa votación, pero el alto tribunal concluyó que el trámite se ajustó a la ley y respaldó lo actuado por el Legislativo.

Al respecto, Lidio García agregó “me complace que la justicia, con su serenidad característica, haya evidenciado una vez más que el Senado actuó de forma plenamente legal y ajustada a la Constitución”.

Y aprovecho para enviar una pulla al presidente Gustavo Petro: “No es sano ni constructivo desvirtuar los procedimientos legislativos solo para sostener un discurso político momentáneo. Eso erosiona la institucionalidad que todos estamos obligados a proteger y defender”.

Laura Daniela Duarte

Laura Daniela Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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