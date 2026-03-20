La Armada brindo más de 2.000 servicios de salud en el Golfo de Morrosquillo. (Foto: cortesía/Armada)

La Armada de Colombia junto a la Asociación Colombiana de Hepatología realizaron una jornada de Apoyo al Desarrollo enfocada en gastroenterología, endoscopia digestiva y hepatología en el municipio de Coveñas, Sucre, beneficiando a más de 1.460 habitantes.

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La jornada se realizó en las instalaciones de la Base de Entrenamiento de Infantería Marina y contó con la participación de 33 profesionales de la salud, entre especialistas y voluntarios, los cuales unieron sus conocimientos para brindar atención medica de alta complejidad.

De acuerdo a las autoridades se prestaron un total de 2.186 servicios médicos, permitiendo que la población vulnerable accediera a estos procedimientos especializados y evitando costosos traslados hacia las principales ciudades del país.

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Durante la jornada se realizaron procesos de intervención y diagnostico como endoscopias, colonoscopias, ligaduras y polipectomias, además, se brindo atención integral en especialidades como hepatología, gastroenterología, gastropediatría y nutrición, complementada con ayudas diagnósticas de última tecnología como elastografías, ecografias y tamizaje mediante pruebas de Hepatitis B y C.

La jornada se lideró también con el apoyo de la Cruz Roja, la Alcaldía de San Antero y las IPS: SOMID de Coveñas, CAMU Iris López y TODO SALUD de San Antero.