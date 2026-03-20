La Armada brindo más de 2.000 servicios de salud en el Golfo de Morrosquillo
Durante la jornada se beneficiaron más de 1.460 habitantes que evitaron costosos traslados hacia las principales ciudades para acceder a los servicios.
La Armada de Colombia junto a la Asociación Colombiana de Hepatología realizaron una jornada de Apoyo al Desarrollo enfocada en gastroenterología, endoscopia digestiva y hepatología en el municipio de Coveñas, Sucre, beneficiando a más de 1.460 habitantes.
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La jornada se realizó en las instalaciones de la Base de Entrenamiento de Infantería Marina y contó con la participación de 33 profesionales de la salud, entre especialistas y voluntarios, los cuales unieron sus conocimientos para brindar atención medica de alta complejidad.
De acuerdo a las autoridades se prestaron un total de 2.186 servicios médicos, permitiendo que la población vulnerable accediera a estos procedimientos especializados y evitando costosos traslados hacia las principales ciudades del país.
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Durante la jornada se realizaron procesos de intervención y diagnostico como endoscopias, colonoscopias, ligaduras y polipectomias, además, se brindo atención integral en especialidades como hepatología, gastroenterología, gastropediatría y nutrición, complementada con ayudas diagnósticas de última tecnología como elastografías, ecografias y tamizaje mediante pruebas de Hepatitis B y C.
La jornada se lideró también con el apoyo de la Cruz Roja, la Alcaldía de San Antero y las IPS: SOMID de Coveñas, CAMU Iris López y TODO SALUD de San Antero.