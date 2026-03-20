Inicia ciclo de pagos a beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del Iva en Nariño

Personas con billetes colombianos en su billetera - Foto: Getty Images / Andrzej Rostek

Pasto-Nariño

Comienza el primer ciclo de transferencias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Nariño, el cual inicia el 20 de marzo hasta el 5 de abril de 2026

Para Nariño los recursos ascienden a los 18.830 millones de pesos. Prosperidad social informó que La entrega se realizará mediante la modalidad de giro para todos los hogares beneficiarios, y se garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de la Unión Temporal conformada por SuRed y Supergiros.

En 2025, con Renta Ciudadana se beneficiaron 46.322 hogares y con la Devolución del IVA 37.659 hogares nariñenses. La inversión superó los 83.000 millones de pesos.

Prioridad a hogares con mayores necesidades de cuidado

A través de la línea de valoración del cuidado, Prosperidad Social prioriza a hogares registrados en pobreza extrema del Sisbén con especial énfasis en: familias monoparentales con niños menores de 6 años y hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente.

A través del enfoque étnico se garantiza transferencias a más de 35 mil hogares durante este primer ciclo de 2026.

Canales oficiales de Prosperidad Social

Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte solo los canales oficiales de la entidad.