Huila activa medidas urgentes por aumento de homicidios y alerta en elecciones comunales

Consejo de Seguridad del Huila definió acciones para frenar homicidios y garantizar seguridad en elecciones comunales del 26 de abril.

En una sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Seguridad, las autoridades del Huila adoptaron medidas urgentes para enfrentar el incremento de homicidios y prevenir riesgos de alteración del orden público durante las elecciones de Juntas de Acción Comunal previstas para el próximo 26 de abril.

El encuentro fue liderado por el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y contó con la participación de la Fuerza Pública, organismos de inteligencia, la Fiscalía General de la Nación y autoridades civiles, quienes analizaron el panorama de seguridad en el departamento.

De acuerdo con el mandatario, la prioridad es esclarecer las causas y responsables de los homicidios registrados en lo corrido de 2026.

“Hay un compromiso firme de los organismos de seguridad para individualizar a los autores, establecer los móviles y determinar de dónde provienen estas acciones criminales”, afirmó.

Como parte de la estrategia, se definió fortalecer los operativos conjuntos entre Policía y Ejército, instalar más puestos de control en vías estratégicas, intensificar labores de inteligencia y realizar seguimiento semanal a los avances investigativos.

En Neiva, la Policía Metropolitana mantiene intervenciones focalizadas en cuatro comunas priorizadas por su incidencia delictiva, con operativos permanentes y controles selectivos. Además, avanza la estrategia del cartel de los más buscados, que ya deja una persona capturada.

A nivel departamental, se anunció el aumento de presencia de la Fuerza Pública en municipios como Algeciras, Campoalegre y Pitalito, considerados estratégicos para el control territorial.

En cuanto al proceso electoral comunal, las autoridades analizaron la Alerta Temprana 009 de 2026 de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre posibles presiones de grupos armados a líderes comunales, especialmente en Algeciras y Campoalegre.

Frente a este escenario, se acordó garantizar acompañamiento permanente de la Fuerza Pública durante las elecciones, fortalecer los canales de denuncia, monitorear las condiciones de seguridad y coordinar acciones para evitar cualquier tipo de interferencia.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es asegurar un proceso democrático transparente, libre y seguro para las comunidades del Huila.