“Hay que mejorar el sistema de salud colombiano”: Asoprocáncer

Bucaramanga

Hasta el sábado 21 de marzo se está realizando en Bucaramanga el Congreso colombiano de cáncer y desde allí se habló del sistema de salud y las afectaciones que puede generar a los pacientes oncológicos los retrasos en la entrega de medicamentos.

La doctora Clara Serrano, presidente de Asoprocáncer, señaló que "el sistema de salud era completamente diferente. Había fácil acceso a los especialistas, fácil acceso a las medicinas, pero eso se ha deteriorado a través del tiempo, lo cual es totalmente injusto para el paciente porque un paciente que no recibe tratamiento adecuado, pues se va a morir. Entonces, pues hay que mejorar el sistema de salud colombiano. La parte de detección temprana y prevención".

Por eso, hacen un llamado a las autoridades de salud en el país para que se haga una mejora en el sistema y sobre todo en la prevención y en la atención primaria para combatir esta enfermedad de manera pronta.

“No está fácil la entrega de los medicamentos oncológicos. Por ejemplo, en la parte de quimioterapia, los tratamientos son estrictos, secuenciales, hay protocolos definidos y muchas veces no están, no se cumplen. Entonces eso va a deteriorar la posibilidad de tener una curación o mejorar la calidad de vida de un paciente”, agregó la doctora Serrano.

Insistió en la necesidad de tener una atención primaria efectiva que pueda ayudar a que quienes son diagnosticados con cáncer puedan acceder a citas y procedimientos de manera pronta.