Juanes, Sky rompiendo y Ela Taubert lideran la celebración de los 5 años de BIME en Bogotá

Un encuentro que ha transformado la ciudad en el principal punto de conexión entre Europa y Latinoamérica dentro de la industria musical. Del 5 al 7 de mayo de 2026, BIME Pro y BIME Live reunirán a artistas, profesionales y amantes de la música en una edición que promete ser la más especial hasta la fecha.

En el programa BIME Pro, (Bilbao International Music Experience) que se desarrollará en la Universidad EAN y el CEFE de Chapinero, se darán cita voces influyentes como Juanes, pionero en la globalización de la música en español, quien compartirá su experiencia en medio del lanzamiento de su nuevo disco JuanesTeban. También estarán presentes Sky Rompiendo, figura clave en la internacionalización del sonido urbano colombiano, y Ela Taubert, representante de la nueva ola del pop.

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La programación contará además con la participación de organizaciones y líderes de la industria como YouTube Music, Latin Grammy, Chartmetric, BMG, Believe y Beathub, quienes analizarán las claves que han convertido a la música en español en un fenómeno global.

La edición de 2026 refuerza el compromiso de BIME con la ciudad y con la industria musical, consolidando a Bogotá como un epicentro cultural y creativo. Con el apoyo de instituciones como el Ministerio de Cultura de España, la Secretaría de Cultura de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Co.Crea, BIME celebra cinco años de conexión transatlántica, impulsando la internacionalización de artistas y profesionales de la música.

Durante tres días, la capital vivirá una experiencia que combina conferencias, networking, conversaciones abiertas y música en vivo, reafirmando que la música en español no solo marca el rumbo de la industria global, sino que también conecta culturas y generaciones.