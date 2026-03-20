Gobierno al Barrio alcanzó más de 1.330 atenciones en Nelson Mandela, sector La Primavera

Nelson Mandela, sector La Primavera, se convirtió en un punto de encuentro donde la institucionalidad llegó para transformar realidades, a través de la jornada Gobierno al Barrio, liderada por la Alcaldía de Cartagena, mediante el Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, con la participación de más de 1.330 personas.

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La comunidad accedió a asesorías en Sisbén y Renta Ciudadana, servicios de bancarización y empleabilidad, orientación para definir la situación militar, acceso a educación superior y atención en salud, incluyendo toma de presión, vacunación y orientación nutricional.

“Toda la capacidad institucional de este gobierno, liderado por Dumek Turbay, se trasladó hasta este sector, uno de los más vulnerables de la ciudad, con una oferta integral que acerca la administración a los cartageneros”, destacó Jorge Redondo, director del PES – Pedro Romero.

La articulación institucional con aliados públicos y privados se hizo presente en el territorio, con la asistencia de entidades como Famisalud, ESE Hospital Local Cartagena de Indias, los programas de Adulto Mayor y Discapacidad, el Distrito Militar, la Universidad Tecnológica de Bolívar, DADIS, la Escuela de Gobierno, el IDER, el IPCC, el Centro Intégrate y otros más, que unieron esfuerzos para acercar su oferta a la comunidad.

“Espectacular que vengan hasta el barrio; nos atienden directamente y no tenemos que pagar transporte para realizar estas diligencias”, expresó la beneficiaria Mariluz Alemán.

Productos del campo a buen precio

En el marco de la jornada, el mercado campesino “Cosechas de mi tierra” llevó a Nelson Mandela una muestra de productos locales, entre ellos desayunos típicos costeños, pasteles, huevo, queso y salsas artesanales, promoviendo el consumo local y fortaleciendo la economía campesina.

Para Karina Ruiz, quien accedió a más de tres servicios, “esta actividad es excelente, ya que muchas veces no se cuenta con el tiempo para desplazarse a las oficinas, y con la jornada se facilita la atención”.