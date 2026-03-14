Por la disputa de una comunidad indígena, 55 menores están sin escuela en Urabá

Menores sin salón de clase estudiando en el piso por una disputa entre autoridades indígenas - foto gobernación de Antioquia.

Mutatá- Antioquiua

La gobernación de Antioquia reportó que 55 menores de una comunidad indígena del municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, están sin escuelas debido a una disputa interna entre autoridades comuneras. Las niñas, niños y adolescentes están padeciendo esta situación desde el inicio de las clases a principio de año.

Según la queja, la situación se reporta porque las autoridades actuales no están de acuerdo con el personal docente que se nombró el año pasado y buscan elegir a otros profesionales de la docencia; por ello decidieron cerrar las dos sedes Chontadural Cañero y El Silencio que hacen parte del Centro Educativo Indígena Jaikerazabi. Además, les cambiaron las chapas a las puertas.

“Dentro de esas solicitudes está la que es principal, pues, que es el retiro de cuatro docentes indígenas del pueblo Chamí y cuatro docentes del pueblo Eyávida. Entonces, es como para que fuéramos retirados del municipio o de los centros educativos en el cual fue fuimos nombrados", manifestó Yeni Andrea Tascón González, docente del Centro Educativo Indígena Jaikerazabi

Explica que los 55 menores están bastante afectados, ya que una parte recibe clase en el corredor de la sede educativa Chontadural, expuestos a la intemperie y en el suelo. Mientras que los de la sede El Silencio reciben clase en la casa de una madre de familia.

“Nos hemos sentido, primero, la vulneración de los derechos de los niños, y para nosotros como docentes se nos está violentando, pues, como el derecho a nuestra labor docente, cuando ya hemos tenido unos derechos ganados”, agregó la docente.

Desde la gobernación de Antioquia manifiestan que, por su parte, han cumplido con los acuerdos con esas comunidades indígenas y que solicitan que no se les vulneren los derechos a los menores y los docentes.