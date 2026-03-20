Fundación San José habría otorgado título a senadora Sandra Ramírez mediante convenio irregular

Se abrió una nueva polémica alrededor de la Fundación Universitaria San José; esta vez, por un título de posgrado que entregaron a la senadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, este jueves, 19 de marzo.

La fundación universitaria entregó a la senadora el título de “Especialista en Desarrollo Humano y Organizacional”, bajo un convenio con la Corporación Universitaria Reformada, lo que sería irregular, pues no tendrían la autorización del Ministerio de Educación para hacerlo.

Es de recordar que actualmente la Fundación Universitaria San José está siendo investigada por el Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, por otras presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos.

¿Por qué sería irregular?

La representante y senadora electa Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, advirtió que la Fundación San José no tendría el registro calificado para ofrecer ese programa específico: Especialización en Desarrollo Humano y Organizacional.

Según explicó, pese a que el programa lo ofreció a la San José, el título fue otorgado en el marco del convenio inexistente por la Corporación Universitaria Reformada, que sería la institución con la autorización oficial para ofrecer esa especialización y, además, de forma presencial.

“La San José no tiene permiso para ofrecer esta especialización, que solo está autorizada para la Universidad Reformada y de forma presencial”, dijo Pedraza, quién pidió el ministro de Educación, Daniel Rojas, intervenir.

Precisamente Caracol Radio consultó a la Senadora Sandra Ramírez, quien confirmó que el título se lo entregó la Fundación San José y que toda la especialización la habría tomado en modalidad virtual, cosa que tampoco era posible

En todo caso, defendió la validez de su título. Aseguró que la especialización tuvo una duración de un año y cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley.