Exalcalde de Bucaramanga desestima informe de Contraloría sobre pérdida de chatarra

Bucaramanga

En un comunicado a la opinión pública, el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán se refirió a un informe de auditoría de la Contraloría de la capital de Santander que señala presuntas responsabilidades de su administración en la pérdida de la chatarra del alumbrado público.

El exmandatario dice que “es fundamental hablarle a la ciudad con la verdad y no con titulares escandalosos”. Agrega que la auditoría a las que se refiere la Contraloría de Bucaramanga incluye varias administraciones responsables, entre ellas, la de Rodolfo Hernández y Juan Carlos Cárdenas, así como algunos de sus funcionarios".

Asegura que las irregularidades encontradas en el manejo del alumbrado público “fueron alertadas y notificadas a los entes de control por mi gobierno el 12 de febrero de 2024″.

Lea también: Aseguran $1,3 billones para avanzar en la construcción de la PTAR del río de Oro en Girón

El exalcalde agrega que “las cifras no son claras; han cambiado entre la auditoría, los hallazgos y el proceso, sin consistencia ni rigor, lo que evidencia falta de seriedad y de garantías que demuestren transparencia en esta investigación”.

Según el exalcalde, la Contraloría de Bucaramanga “debería dar ejemplo de transparencia”. De acuerdo con su opinión, el organismo de control se ha visto influenciada por terceros que han tomado este tema con intereses personales y no porque les preocupe de verdad el destino de los elementos que fueron sustraídos en años anteriores a mi gobierno".

Señala que “se ha mentido reiteradamente con la intención de afectar mi nombre”.