Entidades Sin Ánimo de Lucro en Cartagena: Plazo para renovar inscripción vence el 31 de marzo

Este proceso, obligatorio para su funcionamiento, no solo garantiza su continuidad, sino que abre la puerta a oportunidades clave como acceso a financiación, mayor visibilidad, fortalecimiento institucional y seguridad jurídica para ampliar su impacto en las comunidades.

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Las entidades sin ánimo de lucro —conocidas como ESAL — cumplen un papel fundamental en la transformación social del territorio, liderando iniciativas que generan bienestar y desarrollo en diferentes poblaciones.

“Las entidades sin ánimo de lucro son actores fundamentales en la transformación social de nuestro territorio. Renovar su inscripción es abrir la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento, fortalecer la confianza en su gestión y asegurar que su propósito siga generando impacto en las comunidades”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La Cámara recuerda que este trámite facilita la relación con entidades públicas y privadas, agiliza procesos administrativos y proyecta a las organizaciones hacia nuevos escenarios de desarrollo y cooperación, tanto a nivel nacional como internacional.

La renovación puede realizarse de manera ágil y segura a través de www.cccartagena.org.co, en la opción Trámites en línea. Hacerlo con anticipación permite evitar contratiempos y asegurar la continuidad de su labor social en la región.