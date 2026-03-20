En el barrio Nuevo Bosque cae ‘El Cejas’ con un revólver, varios cartuchos y panfletos

Durante operativos contra el porte ilegal de armas y en acciones orientadas a la protección de la vida, la Policía Nacional de Colombia capturó en las últimas horas a un individuo en el sur de la ciudad.

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En planes de registro y control en la Sexta Etapa, del barrio Nuevo Bosque, fue capturado un sujeto de 29 años conocido como ‘El Cejas’, natural de Cartagena, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con tres cartuchos de igual calibre sin percutir y dos panfletos alusivos a una estructura criminal.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico para analizar si ha sido utilizadas en hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

Se investiga si el capturado estaría inmerso en actividades relacionadas con el flagelo de la extorsión en este sector de la ciudad.

Al capturado le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por el delito de tráfico de estupefacientes.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que, en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, se han capturado 162 personas, logrando la incautación de 137 de estas armas, lo que se traduce en vidas salvadas.

“Continuamos obteniendo resultados en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y a colaborar para lograr la captura y judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia”, aseguró.