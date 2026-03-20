En Armenia y el Quindío sí se puede crear empresa y generar empleo: Cámara de Comercio

Armenia

El tejido empresarial del Quindío creció 31,5% en 5 años y duplicó el valor de sus activos

Según datos de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, entre 2020 y 2025 el departamento pasó de 19.006 a 24.998 empresas, lo que representa un crecimiento del 31,5%.

En este mismo periodo, el valor de los activos empresariales se duplicó, pasando de $5,31 billones a $10,93 billones, reflejando un fortalecimiento no solo en número de empresas sino también un fortalecimiento patrimonial significativo.

Paralelo, el sector industrial mantuvo un crecimiento sostenido. Entre 2020 y 2025, el número de empresas industriales aumentó un 22,7%, pasando de 2.477 a 3.039 unidades productivas, consolidándose como un pilar clave en la generación de valor agregado y empleo formal.

Rodrigo Estrada, presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío en diálogo con Caracol Radio “un resumen del año 2025 de la estructura empresarial de Quindío. Datos de destacar, tenemos 25000 empresas registradas, formalizadas. Hemos crecido en los últimos 5 años más de un 35% como tal.

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Lo segundo es que el sector servicio en el Quindío hoy en día hay que predomina. Hace unos años era comercio lo que más teníamos, hoy en día es servicios, incluyendo gastronomía, restaurantes, inmobiliarias y muchos otros temas.

Y lo otro que vimos también hoy es que el sector industrial de Quindío ha crecido bastante, más de un 27%, tenemos más de 3039 empresas dedicadas a la parte de industria, más con tecnología, con innovación, con exportando a muchas partes del mundo y eso ha hecho que el cliente en los últimos años tenga un cambio bien importante.

Empresas por genero

Las mujeres 52% manejando negocios y hombres el tema de 48% y los activos de Quindío en los últimos 5 años ha pasado, digamos, registrado en la Cámara de Comercio de 5 a 10 billones de pesos, se ha doblado en 5 años como tal.

En conclusión, la parte del Quindío ha ido creciendo, los negocios nuevos han ido creciendo, los emprendedores seguramente que tienen descuentos de no pagar matriculación mercantil en 2 años también ha crecido bastante.

Lógicamente que sí y hemos visto las cifras que el Quindío aparecía hace unos años siempre en el último lugar, hoy en día estamos en la tabla media y eso es parte del reflejo de esto, reflejo de normas como el ZESE, reflejo de la inversión del sector privado y un dato que quería al final,

Empleo

El 89% del empleo lo genera el sector privado y el 11% es el sector público. Lo digo es porque el sector privado realmente es el que mueve la economía de este departamento. Tenemos un chip que nos quedó grabado que en el Quindío somos el último en desempleo y no lo es, que no hay empresas, no lo es, que no están llegando industrias y no lo es.

En el sector de gastronomía ha crecido muchísimo, sector industrial como digamos hoy muchas empresas de Quindío con muy buen empleo en muchos temas. Así que yo creo que tenemos que cambiar ese chip y conocer.

Orientación para creación de empresas

Por eso invitamos a la gente que quiera conocer más información de qué tipo de empresa se están creando, dónde hay más empleo, qué tipo de negocios son los que más se fortalecen, cuáles son los que se cancelan, cuáles no, en la Cámara de Comercio le damos toda esa información.

Municipios

No hay duda que Armenia. dónde está el 62% de las empresas del Quindío, Calarcá casi el 10%, Montenegro el 5, Quimbaya el 5, digamos que es como la proporción de lo que hay de empresas, pero todo el departamento, cuando digamos la información, todos los municipios crecieron. Lógicamente uno de mayor proporción como, por ejemplo, Salento y Filandia.