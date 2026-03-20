Borré y Castaño ¿Terquedad o acierto de Lorenzo? El Pulso del Fútbol, 20 de marzo de 2026 00:00:00 45:05 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Croacia y Francia. César dijo: “Ya tengo a los 26 jugadores que creo que van a ir al Mundial. Yo con Lorenzo hablo de comida y de vinos, no de los jugadores. Creo que hay jugadores discutidos, pero son de la entraña de Lorenzo”. Sobre el tema Steven agregó: “No me parece que no se haya convocado al Cucho Hernández y si a jugadores que están en tan bajo nivel como Kevin Castaño. Pienso que hay jugadores que se lo merecen más”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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