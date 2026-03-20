El Pulso del Fútbol, 20 de marzo de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos ante Croacia y Francia.
Borré y Castaño ¿Terquedad o acierto de Lorenzo? El Pulso del Fútbol, 20 de marzo de 2026
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Croacia y Francia. César dijo: “Ya tengo a los 26 jugadores que creo que van a ir al Mundial. Yo con Lorenzo hablo de comida y de vinos, no de los jugadores. Creo que hay jugadores discutidos, pero son de la entraña de Lorenzo”. Sobre el tema Steven agregó: “No me parece que no se haya convocado al Cucho Hernández y si a jugadores que están en tan bajo nivel como Kevin Castaño. Pienso que hay jugadores que se lo merecen más”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube