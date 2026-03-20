Dos caleñas entre rescatadas en España: vivían en sótano de una casa usada para explotación sexual

Ocho mujeres, entre ellas dos caleñas, fueron rescatadas en Madrid tras ser víctimas de una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en una vivienda, utilizada como prostíbulo durante varios años.

De acuerdo con la investigación, las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales, suministrar droga a los clientes y permanecer bajo vigilancia constante. Además, vivían hacinadas en el sótano del inmueble, en condiciones precarias y con poca ventilación.

Según los testimonios, cada vez que llegaba un cliente sonaba una alarma o señal luminosa que les indicaba que debían subir, donde eran sometidas a tratos degradantes.

En el sótano, donde solo había un baño, podían permanecer hasta 15 mujeres al mismo tiempo, mientras que el resto de la vivienda presentaba condiciones de lujo.

“La red captaba a las víctimas a través de ofertas engañosas, prometiéndoles mejores condiciones de vida en el exterior. Sin embargo, al llegar, adquirían deudas por alojamiento y manutención, respaldadas con contratos ficticios que muchas no comprendían”, relató Víctor de las Heras, jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Policía de Madrid.

Si se negaban a atender a los clientes, eran castigadas con labores forzadas dentro del inmueble.

En el operativo fueron capturadas ocho personas. Entre ellas, una mujer colombiana y un hombre ecuatoriano, señalados como los presuntos responsables del lugar, quienes ya fueron enviados a prisión.

Los detenidos enfrentan cargos por trata de personas, pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, prostitución y corrupción de menores.

Desde Cali, el personero Gerardo Mendoza confirmó que entre las víctimas hay dos mujeres de la ciudad, por lo que ya se adelantan los trámites para su regreso al país.