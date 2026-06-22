Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en el corregimiento de San Juan de la China en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un caso de homicidio en el sector de San Juan de la China, en el hecho fue encontrado el cuerpo de un hombre que tendría signos de violencia.

Caracol Radio estableció que la comunidad le reportó a las autoridades que en horas de la madrugada se escucharon varias detonaciones, lo que llevó a que se hiciera una inspección en la zona encontrando en una vía pública el cuerpo sin vida.

“Tuvimos conocimiento del hallazgo de un cuerpo de un hombre en vía pública de esta zona rural de la capital tolimense, una vez conocido este hecho dispusimos el desplazamiento de un componente integrado por funcionarios de la seccional de investigación criminal y del grupo de operaciones especiales GOES que se dirigirán al lugar para hacer los actos urgentes”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Los uniformados realizarán la inspección técnica del cadáver, como también al lugar de los hechos en búsqueda de elementos materiales probatorios que permita esclarecer los hechos.

Por ahora la Policía no ha identificado el cuerpo de la persona que perdió la vida en este hecho violento que se registró en el corregimiento de San Juan de la China en zona rural de la capital del Tolima.

“Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad por lo que continuaremos desplegando las capacidades institucionales para avanzar de manera efectiva en esta investigación”, puntualizó el coronel, Edgar López.