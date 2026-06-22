“Debemos unirnos en la recomposición del país”: Comité Intergremial del Tolima a De La Espriella

Tolima

El Comité Intergremial del Tolima hizo un llamado a los actores políticos, económicos y sociales de la región a reconocer los resultados y avanzar hacia una etapa de unidad, diálogo y construcción colectiva del país.

“Lo primero que hay que decir como lo manifestamos previamente, independientemente al resultado hay que respetarlo, agradecer a todas las autoridades por su contribución y aporte para garantizar que tuviéramos un proceso transparente”, dijo Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del Tolima.

Valencia manifestó que viene ahora una recomposición de la ciudad para que queden a un lado las discusiones, las propuestas y todo lo que se manejó en las redes sociales durante la campaña para pensar en el desarrollo del país.

“Ahora hay que enfocarnos en qué Colombia tiene un nuevo presidente y que unos estuvieron a favor y otros no, pero él debe salir a gobernar para los más de 50 millones de colombianos que somos, debe concretar sus propuestas”, dijo el presidente del Comité Intergremial.

Efraín Valencia también destacó que “Debernos unirnos todos en un objetivo grande que es Colombia, pero también hacerle un llamado a Iván Cepeda para que una vez terminen los escrutinios y se de todo, confirme ese resultado y lo acepte”.

Finalmente, sostuvo que todos los sectores se deben articular para que exista una reconstrucción de Colombia, por lo que los ciudadanos deben apoyar al presidente electo, Abelardo de La Espriella, “Aunque sacó los votos que le permitieron ganar, ahora debe gobernar para todos”.