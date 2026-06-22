Gobernadora del Tolima le pide a Abelardo de la Espriella priorizar vías terciarias y aeropuertos

Tolima

Infraestructura, vías terciarias y modernización aeroportuaria son los primeros temas que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, le planteó al presidente electo Abelardo de la Espriella.

Matiz se convierte en una de las primeras mandatarias en proponer iniciativas concretas al próximo Gobierno nacional, especialmente relacionadas con grandes proyectos de movilidad.

“Importantes en materia de infraestructura y dentro de esos temas hay que solicitar la vía Ibagué-Cajamarca; hay que solicitar la terminación del corredor en el sur del departamento del Tolima. El tener hoy en prefactibilidad, por ejemplo, el corredor férreo que viene de Buenaventura hacia La Dorada es muy importante para el departamento del Tolima; es una obra de gran desarrollo y también tenemos que apostarle a esos proyectos”, argumentó la mandataria.

Matiz agregó que se hace necesario mejorar la conexión aérea del departamento, especialmente en la capital, Ibagué.

“Tenemos que solicitar la ampliación de la pista del Aeropuerto Perales para poder tener muchas más frecuencias acá en la ciudad de Ibagué y pensar en el aeropuerto de Flandes como el aeropuerto alterno”, puntualizó.

Con mucho énfasis, la gobernadora del Tolima se refirió también al impulso que en los años siguientes deberá tener la inversión en vías terciarias.

“El presidente de la República debe plantear en su Plan de Desarrollo una estrategia muy clara en el tema de vías terciarias para poder recuperar todos esos kilómetros de red que necesitan nuestros campesinos, y eso debe hacerse en un capítulo especial, como nosotros lo solicitamos en el Libro Blanco que se construyó con la Federación Nacional de Departamentos”, recalcó.

Finalmente, comentó que entre los proyectos a priorizar figura el Centro Logístico de Colombia en Ibagué, que se podría concretar con un presidente de la República que proviene del sector privado.