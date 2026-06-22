No tuvimos situaciones que alteraran el orden público: secretario de Gobierno de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, aseguró que durante la segunda vuelta presidencial se desplegó en la capital del Tolima un amplio dispositivo de vigilancia en los puestos de votación urbanos y rurales, así como en los principales corredores de la ciudad, permitiendo el desarrollo exitoso de la jornada democrática y el traslado seguro del material electoral para los escrutinios.

“Los ibaguereños estuvieron a la altura de esta jornada democrática. No tuvimos situaciones que alteraran el orden público y las manifestaciones ciudadanas se desarrollaron con respeto y tranquilidad. Fue una jornada que deja un balance muy positivo para la ciudad”, aseguró Francisco Espín.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Edgar López, informó que los 123 puestos de votación bajo la jurisdicción de la METIB contaron con acompañamiento permanente de las autoridades.

“Garantizamos la seguridad de todo el proceso electoral y del traslado del material para los escrutinios. La jornada se desarrolló en completa calma gracias al buen comportamiento de los ciudadanos y al trabajo articulado con las demás instituciones”, manifestó el oficial.

Según el reporte de las autoridades, durante la jornada se impusieron 22 comparendos de los cuales 6 estuvieron relacionados con el porte de armas cortopunzantes y 16 por desacatar órdenes de Policía, en el marco de las acciones de control y prevención adelantadas para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana.

Por otra parte, se logró la incautación de un arma de fuego calibre 38 a un hombre de 59 años, por incumplimiento de las medidas establecidas en el Decreto 2535 de 1993, artículo 85, literal M.

Entre tanto, el Ejército Nacional resaltó el comportamiento de la comunidad y el cumplimiento del dispositivo de seguridad establecido para el área urbana y rural del municipio.

“Felicitamos a los ibaguereños por su compromiso con la democracia. Nuestras tropas permanecieron desplegadas antes, durante y después de las elecciones, garantizando la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos”, manifestó el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó sobrevuelos y monitoreo con drones sobre diferentes sectores de la ciudad, verificando el normal desarrollo de la jornada.

“Realizamos operaciones aéreas y vigilancia estratégica que permitieron confirmar un panorama de completa normalidad en Ibagué y sus alrededores. Seguiremos apoyando las labores de seguridad que requiera la ciudad”, indicó el mayor Juan Diego Salguero, oficial del Comando de Combate número Cuatro.