Denuncian inseguridad en zona de la estación del ferrocarril de Armenia, autoridades refuerzan plan

Armenia

Desde el traslado de la secretaría de tránsito de la ciudad a la plaza minorista aumenta la preocupación por la situación de seguridad en la zona de la antigua estación del ferrocarril.

A raíz de esta situación, se llevó a cabo un debate en el Concejo Municipal, el ponente fue el concejal Jonatan Rojo quien reconoció que es un tema muy sensible por lo que es clave el espacio para instar a las autoridades para trabajar en el deterioro ambiental, social, administrativo y cultural en este importante lugar de la ciudad.

Considera que el agravante ahora es que los vehículos que se encuentran en la zona adecuada como patios de Setta están siendo desvalijados y hurtan las placas lo que es más preocupante porque puede ser utilizado con fines delictivos.

Secretaría de Gobierno

Sobre la situación inicialmente se refirió el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez sostuvo que han realizado las gestiones pertinentes para recuperar el lugar en conjunto la administración municipal y el gobierno nacional.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:03 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Fue claro que la situación de seguridad es más una percepción debido a la presencia de los habitantes en situación de calle puesto que con base a las estadísticas de comisión de delitos en la zona es muy baja respecto a otros sectores de la ciudad.

Explicó que habían evaluado la posibilidad de alojamiento para el Ejército, pero por temas logísticos no logró darse dicha ubicación en el sector. Enfatizó que a pesar de lo anterior establecen rondas permanentes de la Policía y el Ejército para mejorar la percepción de seguridad.

Secretaría de Tránsito

A su turno, el secretario de tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño dio a conocer que avanzan con el proceso de chatarrización de los vehículos que se encuentran en la zona.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:07 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Señaló que han retirado más de 1.600 motocicletas quedando cerca de 34 y 163 carros por lo que actualmente están en el proceso de identificación plena del vehículo con el fin de conocer si fue inmovilizado por temas de tránsito, que sería competencia directa de la entidad para la desintegración, si corresponde a la Fiscalía por siniestralidad vial o a un juzgado por temas de derechos comisorios.

Directora de Corpocultura

Por último, la directora de la Corporación de Cultura y Turismo de la ciudad Erika Falla dijo que están al tanto de que se cumpla con el acondicionamiento del lugar.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:05 Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Reconoció que la mayor preocupación tiene que ver con la seguridad por eso establecen alternativas como el salir a las cinco de la tarde para evitar la noche y todo lo que se podría generar para los funcionarios.

Mencionó que cuentan con vigilantes, sin embargo, considera la problemática es compleja lo que no permite las mejores condiciones para quienes continúan laborando en la zona.

Enfatizó que una de las soluciones a la problemática es avanzar en la situación jurídica con el hueco que afecta tanto la imagen del lugar lo que permitiría mejorar el panorama.