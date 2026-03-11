¿Cómo va el proceso de recuperación de la antigua estación del ferrocarril de Armenia?

Armenia

En los últimos días se llevó a cabo la sesión de la comisión regional de moralización en torno a la seguridad y aseo de la antigua estación del ferrocarril de la ciudad.

El contralor del departamento y quien preside dicha comisión, Perches Giraldo dijo que existe una posibilidad que ha planteado la administración municipal en cuanto a trasladar soldados entendiendo la complejidad en materia de seguridad después de que la secretaría de tránsito dejó de funcionar en este punto de la ciudad.

Sostuvo que es importante el apoyo del Ejército que solucionaría la situación en materia de seguridad y realizaría el mantenimiento del sector como fue establecido por una juez en una acción popular.

“Con la salida de Setta de ese sector digamos que la comunidad está planteando que se queda más solo el sector más propicio para el tema delincuencial y para los vectores, para roedores, para todas esas cosas. Ellos nos han planteado la posibilidad de que van a trasladar una parte del batallón del ejército para allí y como es un ejército de ingeniería, pues eso solucionaría no solamente el tema de seguridad con la presencia de ellos, sino además el tema de mantenimiento", manifestó.

En cuanto a una modificación de las instalaciones, el contralor sostuvo que vienen trabajando en diferentes mesas con los tres dueños de los predios entre esos el Ministerio de Cultura con el objetivo de lograr acuerdos para establecer un proyecto en pro de la recuperación del lugar.

“Es que sobre eso también hemos venido trabajando es que se han venido realizando mesas a nivel nacional con todos los dueños de los tres años que aparecen de los predios Ministerio de Cultura, la gobernación y hay otro ministerio, invías que con el tema de ferrocarriles, entonces claro, es ponerlos de acuerdo a todos para que podamos sacar un proyecto adelante", sostuvo.

Añadió que esa es la ruta apuntar a un proyecto como se tenía planteado inicialmente enfocado al turismo, emprendimiento para fortalecer la generación de empleo.