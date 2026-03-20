Consejo de Estado ordena al ICBF reactivar elección de directores regionales por mérito

El Consejo de Estado ha puesto punto final a la incertidumbre jurídica que rodeaba el proceso de selección de los directores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Mediante un auto proferido el pasado 19 de febrero, el alto tribunal dejó en firme la sentencia de octubre de 2025 que ordena la reanudación inmediata del concurso de méritos a nivel nacional, incluyendo la seccional de Bolívar.

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La decisión de la Sección Quinta se dio al rechazar de plano una solicitud de aclaración y adición presentada por el apoderado del ICBF. Según el tribunal, este recurso buscaba dilatar la elección definitiva de los funcionarios en propiedad, por lo que reafirmó que la entidad debe cumplir con su obligación constitucional de proveer estos cargos bajo los principios de transparencia y mérito.

Fin a la interinidad en Bolívar

En el caso específico de Bolívar, la medida impacta directamente la situación administrativa de la regional. Aunque desde agosto de 2025 se han registrado nombramientos en encargo —como el de Betty Cecilia Pallares en el sur del departamento—, el fallo judicial es perentorio: el ICBF tiene un término de cuatro meses para expedir el acto administrativo con los lineamientos de entrevistas, citación de aspirantes y la conformación final de las ternas.

Con esta determinación, el Consejo de Estado garantiza la continuidad del proceso público abierto, cerrando la puerta a más maniobras jurídicas y obligando al Bienestar Familiar a terminar con la interinidad para fortalecer la institucionalidad en la protección de la niñez en el territorio.