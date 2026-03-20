Concejo de Cartagena evalúa gestión en salud y avanza en proyecto sobre el Complejo de Raquetas

En sesión ordinaria del Concejo Distrital de Cartagena, la gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Sabrina Van-Leenden Granados, presentó su informe de gestión con corte a febrero de 2026.

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Durante su intervención, destacó la atención a más de 593 mil usuarios, la operación de 47 centros de salud y el fortalecimiento del modelo de atención integral, con énfasis en la calidad y la humanización del servicio. Asimismo, se reportó un crecimiento del 5% en consulta externa, del 8,7% en urgencias y del 53,7% en hospitalización de adultos.

En materia de salud pública, se evidenció una reducción del 40,2% en eventos de interés en salud pública y una disminución del 49% en los casos de dengue, como resultado de las estrategias de prevención implementadas. También se registraron avances en salud mental, atención materno-perinatal y control de enfermedades crónicas.

Entre los logros más relevantes, la gerente resaltó la apertura de nuevas sedes como el Hospital de Canapote, el Centro de Salud de Olaya Herrera y el Hospital Nelson Mandela, así como acciones de mantenimiento orientadas a mejorar la infraestructura hospitalaria.

Tras la presentación, los concejales formularon observaciones y plantearon inquietudes. El concejal Armando Córdoba expresó preocupación por la disminución en la atención odontológica y las demoras en la legalización de algunos centros de salud. En respuesta, la gerente explicó que esta situación obedeció al cierre temporal de sedes por problemas de infraestructura y al ausentismo de pacientes, indicando que ya se implementan estrategias para recuperar la cobertura.

Por su parte, el concejal David Caballero cuestionó la tercerización del personal de salud mediante bolsas de empleo. La gerente señaló que la entidad adelanta un proceso de rediseño institucional orientado a la formalización laboral y la reducción de este modelo de contratación.

El concejal Rafael Meza solicitó claridad sobre el funcionamiento del Hospital de Canapote. Frente a esto, se informó que el centro cuenta con 24 camas, tiene en operación el servicio de laboratorio y avanza en la instalación y habilitación del área de rayos X.

A su turno, la concejal Luz Marina Paria, aunque destacó la calidad del informe, manifestó preocupación por problemas de infraestructura en el Hospital de Arroz Barato, especialmente por humedad en sus instalaciones. La gerente indicó que ya existe un proyecto de intervención, en articulación con los gobiernos nacional y distrital, aunque persisten trámites de legalización de una parte del predio.

El concejal Laureano Curi hizo un llamado a fortalecer la atención en zonas de difícil acceso, especialmente en sectores ubicados en áreas de arroyos. Sobre este punto, la gerente aseguró que se evaluarán ajustes en la red de servicios para mejorar la cobertura.

Finalmente, el concejal Emmanuel Vergara insistió en la necesidad de reforzar el enfoque preventivo del sistema de salud, advirtiendo la disminución en consultas primarias y su impacto en el aumento de atenciones por urgencias y hospitalizaciones. En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer las estrategias de promoción y prevención, así como la articulación con la comunidad.

Avances del DADIS

En el desarrollo del orden del día, se presentó el informe de gestión del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), destacando un cumplimiento superior al 94% en su plan de acción y un avance del 54,2% en las metas del cuatrienio.

Entre los principales resultados, se resaltó la reducción de la mortalidad infantil, el control del dengue —con una letalidad cercana al 0,08%— y la intervención en 322 microterritorios mediante estrategias de salud pública.

Asimismo, se evidenció el fortalecimiento del aseguramiento en salud, con más de 700 mil personas afiliadas al régimen subsidiado, superando la meta establecida. También se reportaron avances en la certificación de población con discapacidad, con más de 4.800 personas caracterizadas en el distrito.

Al cierre de la presentación, el concejal Armando Córdoba reconoció los avances en el control del dengue, destacando la disminución de casos en las comunidades. De igual forma, subrayó la importancia de la caracterización de la población con discapacidad como insumo para su inclusión en programas distritales, como subsidios de transporte, y para fortalecer la atención diferencial.

Audiencia pública Proyecto de Acuerdo 100 de 2026

Para finalizar la sesión, se desarrolló la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 100 de 2026, “Por medio del cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias para enajenar y/o recibir en dación en pago el predio denominado ‘Complejo de Raquetas’ y se dictan otras disposiciones”.

Ante la ausencia de intervención ciudadana, el gerente de EDURBE, Alfonso Nieves, expuso el contexto del proyecto, señalando que su origen se remonta a 2018, en el marco de compromisos adquiridos con el Distrito relacionados con el lote destinado a este complejo.

Explicó que inicialmente se contempló la figura de dación en pago, incluso con avances en el proceso de escrituración; sin embargo, este fue devuelto al requerir autorización previa del Concejo, lo que dio lugar a la estructuración de la propuesta actual en conjunto con la Secretaría General.

Durante la audiencia, la concejal Luz Marina Paria manifestó una posición entre la satisfacción y la preocupación, destacando la importancia del proyecto, pero insistiendo en la necesidad de claridad jurídica sobre el predio.

Por su parte, el concejal Edgar Mendoza solicitó precisiones sobre el alcance jurídico de la iniciativa, particularmente frente a si se trata de una enajenación o una dación en pago. El gerente indicó que esta respuesta será entregada por escrito, dado que la estructuración del proyecto corresponde directamente al Distrito.

Finalmente, el concejal Carlos Raad anunció la convocatoria de una mesa de trabajo para profundizar en las inquietudes planteadas.