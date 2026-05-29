Liga de Natación de Bolívar aclara retraso administrativo y desmiente crisis interna

Debido a las recientes publicaciones realizadas en contra de la Liga de Natación de Bolívar y del Instituto Departamental de Deportes de Bolívar (IDERBOL), consideramos importante aclarar la situación ante la comunidad deportiva y la opinión pública.

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La Liga de Natación de Bolívar atravesó recientemente un inconveniente de carácter administrativo, lo que ocasionó un retraso en la expedición oportuna de la personería jurídica. Sin embargo, desmentimos categóricamente cualquier afirmación relacionada con una supuesta crisis administrativa.

Actualmente, la Liga se encuentra en un proceso de transición y renovación de algunos miembros del Comité Ejecutivo y demás órganos administrativos, situación que naturalmente ha requerido un periodo de adaptación y organización.

A pesar de este inconveniente, la Liga mantuvo su compromiso con los deportistas, brindando apoyo integral para su participación en competencias, incluyendo uniformes, vestidos de baño, gorros, tiquetes, alimentación, hospedaje y transporte. Asimismo, a los deportistas que participaron en eventos clasificatorios también se les suministró uniforme, vestido de baño, gorro, inscripción al campeonato y apoyo económico.

Todo este respaldo fue posible gracias al apoyo decidido de IDERBOL, entidad que desde el primer momento mostró total disposición para acompañar a nuestros deportistas y contribuir a que pudieran asistir a su primer evento clasificatorio. Por esta razón, exoneramos completamente al Instituto Departamental de Deportes de Bolívar (IDERBOL) de cualquier responsabilidad frente a esta situación. Además, la entidad se comprometió a brindar acompañamiento jurídico para agilizar la pronta expedición de la personería jurídica de la Liga.

Pedimos disculpas a los padres de familia, deportistas y comunidad en general por los inconvenientes ocasionados. No obstante, ratificamos nuestro compromiso con el fortalecimiento y crecimiento de la natación en Bolívar.

Seguiremos trabajando con responsabilidad, transparencia y dedicación, enfocados en continuar obteniendo resultados deportivos que representen con orgullo a nuestro departamento.